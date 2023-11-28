Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak. Danimarka temsilcisi ile zorlu deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet almak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2023- 15:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023- 09:13