Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi!
Fenerbahçe'de, Nordsjaelland yenilgisinin ardından gözler artık lige çevrildi. Sivasspor'u mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturmak isteyen sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'da Osayi Samuel krizi yaşandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Liderlik koltuğunu geri almak isteyen sarı lacivertliler taraftarı önünde mutlak galibiyet parolasıyla maça hazırlanıyor.
Sarı lacivertlilerde zorlu maç öncesi sakat oyunculardan müjdeli haber geldi.