Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi büyük endişe!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertliler bir sonraki hafta ise deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Kanarya'da, Beşiktaş derbisi öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2023- 10:32