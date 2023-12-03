Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü evinde EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi büyük endişe!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertliler bir sonraki hafta ise deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Kanarya'da, Beşiktaş derbisi öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Öte yandan Kanarya gelecek hafta dev bir maça çıkacak.