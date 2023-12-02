Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 10. hafta maçı dev derbiye ev sahipliği yaptı. Beşiktaş Emlakjet evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Parkeden galip ayrılan Dusan Alimpijevic'in öğrencileri ligde 7. galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 14. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma siyah-beyazlıların 68 - 64 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Beşiktaş Emlakjet bu zaferle ligde 7. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko ise bu sezon 2. yenilgisini Beşiktaş'tan almış oldu.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 19 - 15 Fenerbahçe Beko

2. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 31 - 24 Fenerbahçe Beko

3. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 47 - 45 Fenerbahçe Beko

4. Periyot:Beşiktaş Emlakjet 68 - 64 Fenerbahçe Beko