UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi.
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında EMS Yapı Sivasspor'ı konuk edecek. Sarı lacivertliler Kadıköy'de oynanacak müsabakadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Birçok sakatlıkla boğuşan Kanarya'da, teknik direktör İsmail Kartal'ın hangi futbolcuları sahaya süreceği merak ediliyordu. Tecrübeli hoca Sivasspor karşısındaki kadrosunu belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında evinde EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.