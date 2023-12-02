UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Rade Krunic müjdesi! İtalyanların B planı...
Fenerbahçe, Avrupa'da alınan kötü sonucu üzerinden atmak istiyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, saha içerisinde eksiklerini hissetti. Kanarya, devre arasında Rade Krunic transferini noktalamak istiyordu. İtalyan ekibi Milan'dan ise müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Alınan sürpriz yenilgi ile camiada moraller bozuldu.
Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Sivasspor maçını kazanarak yüzleri güldürmek istiyor.