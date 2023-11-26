Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer döneminde önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Transfer...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe; Becao ve Djiku'nun sakatlığı sonrasında transfer çalışmalarına başladı. Stoper mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, gözünü İngiltere'ye dikti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer döneminde önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler planlıyor.