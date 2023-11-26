Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 13. haftada Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE HABERLERİ | İrfan Can Kahveci'nin peşini bırakmıyorlar! Transfer...
Son dakika transfer haberi: Gösterdiği performansla şimdiden kariyer rekorunu kıran Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'yi birçok takım radarına aldı. Milli futbolcuya Ruslar ve Araplar talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Maç hazırlıklarını noktalayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde rakibini mağlup etmek istiyor.
Sonrasında çıktığı 3 maçtan galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, bu seriyi kırmak için Kadıköy'de sahne alacak.