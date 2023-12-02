Fenerbahçe'nin Nordsjaelland karşısında aldığı tarihi yenilginin yankıları sürüyor.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor! İşte teknik direktör adayları
Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland yenilgisinin yankıları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde alınan şok mağlubiyet sonrası fatura teknik direktör İsmail Kartal'a çıktı. Kanarya'da ortaya çıkan kötü skorun ardından tecrübeli hocayla yolların ayrılacağı belirtildi. Yönetim, İsmail Kartal'ın yerine düşündüğü teknik direktör adaylarını da belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Farklı mağlubiyetin ardından, İsmail Kartal'ın geleceği tartışma konusu oldu.
Fenerbahçe için teknik adam isimleri de ortaya çıkmaya başladı.