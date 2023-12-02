Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'de Fred'in son durumu belli oldu! Sivasspor maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçında alınan farklı yenilgi moralleri bozdu. Sarı lacivertliler artık gözünü lige çevirirken herkes Fred'in son durumunu merak ediyordu. Brezilyalı yıldızın, Sivasspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Temsilcimiz 6-1'lik skorla ağır bir mağlubiyet alırken grupta 3. sıraya geriledi.
Avrupa'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe yeniden rotasını Süper Lig'e çevirdi.