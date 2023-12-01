Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde istediği sonuçları alamıyor.
Fenerbahçe ile İtalyan devi o transferde karşı karşı geldi!
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, orta saha transferini ocakta bitirmek istiyor. Bunun için rotasını İngiltere'ye çeviren Kanarya, İtalyan deviyle karşı karşıya geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-lacivertli ekip Avrupa'da çıktığı son 2 maçtan mağlup ayrıldı.
Bu karşılaşmalar sonrasında Kanarya, grupta 3. sıraya kadar geriledi.