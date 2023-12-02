UEFA Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe'de beklenen haber geldi! O isimler takıma döndü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilere sakat oyunculardan müjdeli haber geldi. Kanarya'da o futbolcular takıma döndü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
"CAMİAYA YAKIŞMAYAN MAĞLUBİYET"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Fenerbahçe takımına ve camiasına yakışmayan bir mağlubiyet yaşadık. Çok üzgünüz. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.
SAVUNMADA KRİZ!
Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası Danimarka deplasmanında savunma hattında İsmail Yüksek ve genç Yusuf Akçiçek görev aldı.