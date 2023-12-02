"CAMİAYA YAKIŞMAYAN MAĞLUBİYET"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Fenerbahçe takımına ve camiasına yakışmayan bir mağlubiyet yaşadık. Çok üzgünüz. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.