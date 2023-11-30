Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Çağlar Söyüncü'den flaş Fenerbahçe kararı!
Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler üst üste yaşanan sakatlıkların ardından stoper bölgesi için Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'yü gündemine almıştı. Milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi hakkındaki kararı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için girişimlerini hızlandırdı.
Kanarya, teknik direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.