Fenerbahçe, Arda Güler'den 20 milyon Euro, Attila Szalai'den 12.3 milyon Euro, Bruma'dan 6.5 milyon Euro, Rossi'den 5.163 milyon Euro, Berisha'dan 4 milyon Euro, Arao'dan 3 milyon Euro ve Gustavo Henrique'den ise 1.2 milyon Euro'yu cebiye koydu.