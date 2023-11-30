Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Napoli'den kazanmaya devam ediyor! Devre arası...
Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son yıllarda transfer satışlarından büyük bir gelir elde eden sarı-lacivertli ekip, özellikle Napoli'den sağladığı bonservis kazancıyla dikkat çekiyor. Son olarak İtalyan ekibi, Kanarya'ya bir ödeme daha yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-lacivertli ekip son yıllarda satış yaptığı isimlerden büyük paralar kazanmayı başardı.
Kanarya, takımdan birçok ismi yüksek bonservis bedelleriyle göndermeyi başarmıştı.