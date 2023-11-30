Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Timo Werner transferinde sıcak gelişme! Ayrılık...
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Michy Batshuayi ile yollarını ayırarak Timo Werner'i kadrosuna katmayı planlıyordu. Alman forvetin transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler ocak ayı transfer çalışmalarına devam ediyor.
Yönetim devre arasında ilk olarak Michy Batshuayi ile yollarını ayıracak.