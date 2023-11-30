UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 5. maçında Manchester United'ı konuk etti.
FENERBAHÇE HABERİ: Taraftarlardan Fred isyanı! O fotoğraf gündem oldu
Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, Galatasaray ile ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelen eski takımı Manchester United'ı ziyaret etti. İngiliz devi o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, Fred ile ilgili yapılan yorumlar gündem oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, iki kez iki farklı geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Cimbom'un golleri Hakim Ziyech (2) ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.