FENERBAHÇE HABERİ: Taraftarlardan Fred isyanı! O fotoğraf gündem oldu

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, Galatasaray ile ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelen eski takımı Manchester United'ı ziyaret etti. İngiliz devi o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, Fred ile ilgili yapılan yorumlar gündem oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.11.2023- 11:50