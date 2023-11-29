Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ocak ayı için yönetimden kanat forvet, stoper ve 6 numara transferi istemişti.
Transferi Joshua King'e bağlı! Fenerbahçe'den kanat hamlesi
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor. Sarı-lacivertliler sakatlıktan dönen Joshua King'in performansına göre kanat bölgesini güçlendirme kararı alırken, liste başı o isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sabah'ın haberine göre; sol kanada yapılacak takviye şimdilik askıya alındı.
Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve Karagümrük maçında 88. dakikada oyuna giren Joshua King, beklenen performansı sergilemesi halinde bu bölgede Dusan Tadic ile birlikte işi götürecek.