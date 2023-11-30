UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe perşembe günü TSİ 23.00'te Nordsjaelland'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu sezon grupta oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 9 puanla lider konumda yer alıyor.
Fenerbahçe 3 puan istiyor! İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i
UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak grup liderliği konusunda büyük bir adım atmak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, büyük ölçüde ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Nordsjaelland ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
AVRUPA'DA 265. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 264 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 105 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 374 gol gördü.