Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, gruplarındaki 5. maçlarına çıkıyor.
ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray grup aşamasındaki 5. karşılaşmalarına çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde Manchester United'ı konuk ediyor. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde evinde Club Brugge'ü ağırlayacak. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise aynı organizasyonda Nordsjaelland ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleler öncesi taraftarlar, Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasını merak ediyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Manchester United'ı konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.