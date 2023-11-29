ÜLKE PUANI | Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray grup aşamasındaki 5. karşılaşmalarına çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray evinde Manchester United'ı konuk ediyor. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde evinde Club Brugge'ü ağırlayacak. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise aynı organizasyonda Nordsjaelland ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleler öncesi taraftarlar, Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasını merak ediyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2023- 11:49