Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve İrfan Can Eğribayat Nordsjaelland maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Konferans Ligi'nde biz lideriz. Buraya da kazanmak için geldik. Hava şartları soğuk ama saha zemini gayet güzel. Burada maçı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimiz de iyi bir takım. Onların da planları var, bu planlarını tahmin ediyoruz. Yaptığımız analizlerle, nasıl oynayacağımızı çalıştık. Bunun karşılığını alarak Türkiye'ye galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz.

Öncelikli hedef 3 puan. 3 puan alamıyorsak, en kötü 1 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Fenerbahçe için düşündüğümüz en ideal 11 ile sahaya çıkacağız.

Sakatlığı olan oyuncularımızın tedavileri sürüyor. Gün gün takip ediyoruz. Şu an geri dönüşlerle ilgili bir şey söylemek için erken olur.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN AÇIKLAMALARI:

Milli Takıma gitmeyi ben de çok istiyorum. Onun da sırası gelecektir. O kapıda açılacaktır. Önemli olan takımın başarısı. Hocamızla sürekli konuşuyoruz. Çıktığım zaman elimden geleni yapıyorum. Oynamak veya oynamamak sorun değil. Bu büyük camiada olduğum için mutluyum. Forma şansı geldiğinde, gelimden geleni göstereceğim.

Hava İstanbul'da da soğuktu. Burada da -5 falan. Soğuk bizi etkilemez. İnşallah kazanıp, mutlu bir şekilde Türkiye'ye döneriz.

Zemin kaleciler için de çok önemli. Hocamız ile zemine baktık. Normal suni çim gibi değil, biraz daha yumuşaklık vermişler. Atladığımızda bir yerlerimiz ağrıyacak ama sorun değil. Takım için elimizden geleni yapacağız ve iyi oyunla kazanmak istiyoruz.