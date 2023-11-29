Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isme Çizme kancası! 2 talip birden
Devre arası transfer dönemi için gaza basan Fenerbahçe'de, beklentileri karşılayamayan o isme İtalya'dan 2 talip birden çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 29.11.2023- 06:40
Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın geleceği belirsizliğini koruyor.
Bu sezon başında sözleşmesini uzatarak takımda kalan Zajc'ın performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.
Sarı-lacivertlilerde gözden düşen Sloven futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.