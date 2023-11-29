Transferi King'e bağlı! F.Bahçe'den kanat hamlesi
Yıldız isme Çizme kancası! 2 talip birden
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Yıldız isme Çizme kancası! 2 talip birden Yıldız isme Çizme kancası! 2 talip birden 00:00
Transferi King'e bağlı! F.Bahçe'den kanat hamlesi Transferi King'e bağlı! F.Bahçe'den kanat hamlesi 23:35
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