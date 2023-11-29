Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Tottenham devreye girdi! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler devre arasında Michy Batshuayi ile yollarını ayırarak golcü takviyesi yapmayı planlıyordu. Ancak Kanarya'nın talip olduğu yıldız için Premier Lig ekibi Tottenham'ın devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.