TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Tottenham devreye girdi! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Tottenham devreye girdi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler devre arasında Michy Batshuayi ile yollarını ayırarak golcü takviyesi yapmayı planlıyordu. Ancak Kanarya'nın talip olduğu yıldız için Premier Lig ekibi Tottenham'ın devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2023- 15:58