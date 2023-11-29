UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe perşembe günü TSİ 23.00'te Nordsjaelland'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu sezon grupta oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 9 puanla lider konumda yer alıyor.
İsmail Kartal'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Nordsjaelland maçı 11'i
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'ndaki 5. maçında Nordsjaelland'a konuk olacak. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak gruptan çıkmayı hedefliyor. Öte yandan Kanarya'da üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası kadro problemi yaşanıyordu. Teknik Direktör İsmail Kartal da Nordsjaelland maçı ilk 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Nordsjaelland ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
AVRUPA'DA 265. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 264 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 105 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 374 gol gördü.