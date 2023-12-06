Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Saski Baskonia ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın tüm detayları haberimizde...
CANLI SKOR
1. çeyrek: S. Baskonia 8-18 F.Bahçe Beko
2. çeyrek oynanıyor: S. Baskonia 28-35 F.Bahçe Beko
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SASKI BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Saski Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı saat 22.30'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.