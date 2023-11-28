Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, istikrarlı performansıyla yüzleri güldürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri Ferdi savaşına girdi! 30 milyon Euro'yu veren alır
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu rüzgarı esiyor. 24 yaşındaki oyuncu, milli takım ve sarı-lacivertli forma ile gösterdiği performans sayesinde Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Son olarak yıldız oyuncu için Alman devleri transfer savaşına girdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
24 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli forma ile 24 maça çıktı.
Milli oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.