FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri Ferdi savaşına girdi! 30 milyon Euro'yu veren alır

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu rüzgarı esiyor. 24 yaşındaki oyuncu, milli takım ve sarı-lacivertli forma ile gösterdiği performans sayesinde Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Son olarak yıldız oyuncu için Alman devleri transfer savaşına girdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)