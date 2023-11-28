Orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde geri sayıma geçti.
TRANSFER HABERİ | Sezon başında alamamıştı! Devre arasında Fenerbahçe'ye geliyor
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler orta sahaya takviye için planlarını yaparken İtalya'dan müjdeli haber geldi. Sezon başında Milan forması giyen Rade Krunic ile birçok kez transfer görüşmesi yapan Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu ocakta kadrosuna katabilir. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Kanarya, milli ara sonrası kritik bir galibiyet aldı.