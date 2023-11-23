Orta saha transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Rade Krunic'i renklerine katmakta kararlı...
TRANSFER HABERİ | Rade Krunic'ten Fenerbahçe'ye müjde! Menajeriyle görüşme...
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Rade Krunic'e çevrildi. Ön libero hattına Boşnak yıldızı takviye etmek isteyen sarı-lacivertli ekip müjldeli haberi aldı. Yıldız oyuncuyu kaptan Edin Dzeko'nun ikna ettiği belirtilirken, yönetimin de oyuncunun menajeriyle görüştüğü aktarıldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Orta saha transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Rade Krunic'i renklerine katmakta kararlı...
Sarı-lacivertliler, Milan'da forma giyen Bosna Hersekli orta saha oyuncusu için oldukça ısrarlı davranıyor.
Yaz transferinde de Krunic'i kadroya katmak için uğraş veren Kanarya, o dönem istediği geri dönüşü alamamıştı.