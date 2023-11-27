Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! Sakatlığı...

Fenerbahçe'de, Pendikspor maçında sakatlanan ve uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Fred ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Herkes Brezilyalı futbolcunun dönüş tarihini merak ediyordu. Başarılı oyuncunun hangi maçta sahalara döneceği belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2023- 12:36