Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de sergilenen etkili futbolun önde gelen isimlerinden biri de Fred olmuştu.
Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi! Sakatlığı...
Fenerbahçe'de, Pendikspor maçında sakatlanan ve uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Fred ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Herkes Brezilyalı futbolcunun dönüş tarihini merak ediyordu. Başarılı oyuncunun hangi maçta sahalara döneceği belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı yıldız, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı.
Oyunun her iki yönünde de etkili bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri oldu.