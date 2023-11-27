Fenerbahçe'ye yeni Kim Min-Jae! Rusya'dan geliyor

Ara transfer dönemi çalışmaları için kolları sıvayan Fenerbahçe, rotasını Rusya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler Zenit'ten oyuncuyu yakın markajına alırken futbolcunun Süper Lig'de yerli statüde oynayabilecek olması da büyük bir avantaj olarak dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2023- 12:37