Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Fenerbahçe'ye yeni Kim Min-Jae! Rusya'dan geliyor
Ara transfer dönemi çalışmaları için kolları sıvayan Fenerbahçe, rotasını Rusya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler Zenit'ten oyuncuyu yakın markajına alırken futbolcunun Süper Lig'de yerli statüde oynayabilecek olması da büyük bir avantaj olarak dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Sarı-lacivertliler, Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle son haftalarda sıkıntılar yaşamıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle ideal savunma hattını kurmakta zorlanmıştı.