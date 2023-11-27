Dzeko ve Tadic'in fizik açıdan düşük olup markajcılarına teslim olması pozisyon bulma şansını azaltıyordu. İsmail ve Crespo'nun orta sahadaki mücadeleleri beklenen bir durumdu. Szymanski bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ve her zamanki gibi Ferdi…