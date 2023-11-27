Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Fenerbahçe - VavaCars Karagümrük maçını köşesinde değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic (2) kaydetti.