TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Kenan Yıldız için Allegri kararını verdi

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: A Milli Futbol Takımımızda önce Almanya lle oynanan hazırlık maçında daha sonra ise Galler ile oynanan EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında sergilediği futbolla göz dolduran Kenan Yıldız için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Kenan için haberde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın adı geçerken Juventus'un hocası Allegri'nin de kararını verdiği yazıldı. İşte haberin son detayları...