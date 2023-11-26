Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadelenin 47. dakikada kaleci Dituro hava topuna çıkarken İrfan Can Kahveci'ye müdahalede bulundu. Hakem Arda Kardeşler pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadelenin 47. dakikada kaleci Dituro hava topuna çıkarken İrfan Can Kahveci'ye müdahalede bulundu. Hakem Arda Kardeşler pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada penaltı atışını kullanan Dusan Tadic topu ağlara gönderdi.