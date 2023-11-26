Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırladı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic açıklamalarda bulundu ve "En iyi oyunumuzu oynamadık, daha iyisini yapabilirdik. Önemli bir 3 puan aldık." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe'de Dusan Tadic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Önemli bir 3 puan aldık. En iyi oyunumuzu oynamadık, daha iyisini yapabilirdik. Ancak iyi olan şey, takımın karakter göstermesiydi. Taraftarın oluşturduğu güzel atmosferle geri döndük ve galibiyet aldık. Bu maçta analiz edeceğimiz şeyler olacak. Ancak bazen bu tip iyi oynayamadığınız maçlar olabiliyor. Dolayısıyla böyle maçlarda 3 puan almak çok önemli.