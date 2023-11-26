Fenerbahçe'de uzun süren şampiyonluk hasretini sona erdirmek için her türlü çalışmayı yapan yönetim, kaliteli bir kadronun ardından yeni hamleler de gerçekleştiriyor.
Fenerbahçe'den yerli hamlesi! Şampiyonluk için...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol SÜper Lig'de şampiyonluk hasterini sonlandırmak istiyor. Bunun için bu sezon birçok yıldız transfere imza atan sarı-lacivertli ekip, yeni hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bu sezon kurulan kadronun yanı sıra saha dışında da çalışmalar yapılarak futbolcuların rahat ve mutlu olması için çaba sarf ediliyor.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski gibi önemli yıldızları transfer eden yönetim bu futbolculara iddialı maaşlar da veriyor.