Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırladı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo açıklamalarda bulundu ve "Aradan sonra ilk maç zor oluyor. Bu maç zor oldu ama en önemli 3 puandı." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe'de Miguel Crespo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Aradan sonra ilk maç zor oluyor. Bu maç zor oldu ama en önemli 3 puandı. İstanbul'un soğuğu da çok soğuktur. Ancak sahada hissetmiyorsunuz. Çünkü ruhla oynuyorsunuz. Nordsjaelland karşısında iyi bir sonuç alarak liderliğimizi korumak istiyoruz.