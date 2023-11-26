Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Fenerbahçe'den stoper harekatı! Yerli statüsünde oynayacak
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerde stoper için 23 yaşındaki oyuncu için temaslar başladı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Sarı-lacivertliler, Djiku, Becao ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle son haftalarda sıkıntılar yaşamıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle ideal savunma hattını kurmakta zorlanmıştı.