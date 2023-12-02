Fenerbahçe'den taraftarları coşturacak transfer! Galatasaray da çok istiyordu

Son dönemde kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler üst üste gelen yenilgilerin ardından gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Devre arasında önemli takviyeler yapma kararı alan yönetimin ise sürpriz bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da çok istediği o futbolcu için harekete geçti. İşte Kanarya'nın taraftarları coşturacak o transferi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2023- 10:40