Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'den taraftarları coşturacak transfer! Galatasaray da çok istiyordu
Son dönemde kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler üst üste gelen yenilgilerin ardından gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Devre arasında önemli takviyeler yapma kararı alan yönetimin ise sürpriz bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da çok istediği o futbolcu için harekete geçti. İşte Kanarya'nın taraftarları coşturacak o transferi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde son alınan Nordsjaelland yenilgisinin ardından hareketli günler yaşanıyor.
Yönetim 6-1'lik mağlubiyet sonrası ocak ayı için 'acil transfer' kararı aldı.