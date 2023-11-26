Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Son Adana Demirspor maçında çok güzel reaksiyon gösterdik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmayı çok istiyorduk. Arayı iyi değerlendirdik. Antrenmanlarda sonra oyuncuların çoğu iyi seviyeye geldi. Sakat oyuncuların birçoğu takım antrenmanlarına çıktı. Karagümrük'ün son haftalarda çıkışı var. Bugün kendi evimizde 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz.

Ufak ufak bazı antrenmanlara alıyoruz. Süreçleri devam ediyor. İyi duruma geldikleri zaman onları kullanacağız.