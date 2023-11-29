Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında 30 Kasım Perşembe günü Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe'de büyük endişe! İsmail Kartal kara kara düşünüyor
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Nordsjaelland'e konuk olacak. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ancak teknik direktör İsmail Kartal, Danimarka deplasmanı öncesi büyük bir endişe içinde. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Zorlu mücadele Right to Dream Park'ta saat 23.00'te başlayacak.
Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yönetecek.