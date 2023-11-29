Orta saha transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Jorginho için yeniden devreye girdi.
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Premier Lig'den! Transfer izni çıktı
Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer dönemi için transfer harekatını hızlandıran Kanarya'ya müjdeli bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin istediği o yıldıza transfer için onay çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ezeli rakibi Galatasaray ile çekişmeli bir zirve yarışı içerisinde yer alan Fenerbahçe, bu doğrultuda devre arasında kadroya takviyeler yapmayı planlıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer raporuna göre de çalışmalara başladı.