TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye İngiliz santrfor! Dzeko ve Batshuayi...

SON DAKİKA: Fenerbahçe milli aranın ardından Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı. Fenerbahçe'de bu süreçte fazla forma şansı bulamayan Batshuayi'nin durumu merak edilirken yerine ise sürpriz ismin adı geçti. İşte sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan o yıldız futbolcu. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2023- 14:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023- 14:08