Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer dönemi için dev bir operasyon başlattı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye İngiliz santrfor! Dzeko ve Batshuayi...
SON DAKİKA: Fenerbahçe milli aranın ardından Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı. Fenerbahçe'de bu süreçte fazla forma şansı bulamayan Batshuayi'nin durumu merak edilirken yerine ise sürpriz ismin adı geçti. İşte sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan o yıldız futbolcu. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer dönemi için dev bir operasyon başlattı.
Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 31 puanla averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de moraller yüksek.
Konferans Ligi'nde de zirvede yer alan Kanarya, bu sezon yarıştığı tüm kulvarda başarı hedefliyor.