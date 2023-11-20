FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI 📺 | Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? (Kadınlar Süper Lig)

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI 📺 | Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? (Kadınlar Süper Lig)

Kadınlar Süper Lig'inde heyecan Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla sürüyor. 11. hafta maçında heyecan dorukta. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde birçok detay araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2023- 11:11