15. RANDEVU

Fenerbahçe ile Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi.