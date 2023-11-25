Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 26 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Vavacars Fatih Karagümrük ile oynayacak.
Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal, büyük ölçüde ilk 11'ini belirledi. İşte F.Bahçe'nin F. Karagümrük maçı muhtemel 11'i ve tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 31 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
Kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 14 puanla 12. sırada bulunuyor. Ligde son iki maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe, bir başka İstanbul temsilcisi olan Karagümrük'ü yenerek sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.