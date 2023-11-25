Fenerbahçe'de İsmail Yüksek gelişmeşi yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Alman devleri İsmail Yüksek'in peşinde! Milli maçta izlediler
Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği performans sayesinde Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren İsmail Yüksek, 3 Alman ekibi tarafından tkaip ediliyor. Sarı-lacivertli oyuncu son olarak Almanya-Türkiye maçında scoutlar tarafından tribündan izlendi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekibin yükselen değeri İsmail Yüksek geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre İsmail'e en çok ilgi duyan ise Bundesliga ekipleri oldu.