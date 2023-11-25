Fenerbahçe'nin yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın devlerini peşine takmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için dev teklif! İtalyanlar gözünü kararttı
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Birçok Avrupa kulübünün listesinde olan milli yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan devi, 24 yaşındaki futbolcu için dev bir teklif hazırladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın devlerini peşine takmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki yıldızı, gösterdiği performansla göz dolduruyor.
İstikrarlı grafiğiyle dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 18 resmi maçta görev aldı.