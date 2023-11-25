FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için dev teklif! İtalyanlar gözünü kararttı

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Birçok Avrupa kulübünün listesinde olan milli yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan devi, 24 yaşındaki futbolcu için dev bir teklif hazırladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2023- 06:40