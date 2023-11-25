Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı...
FENERBAHÇE TRANSER HABERİ - İsmail Kartal listeyi verdi! İşte yönetimin hedefindeki 3 yıldız
Ocak ayı transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler orta sahaya çevrildi. 6 numara takviyesi isteyen teknik direktör İsmail Kartal, yönetime transfer listesini verdi. Kurmaylar, listedeki 3 isim için harekete geçti. Yıldız oyunculardan birisi kadroya dahil edilecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı...
Süper Lig ve Konferans Ligi'nde lider durumda olan sarı-lacivertlilerde eksik bölgeler belirlendi.
Orta saha, stoper ve golcü transferi yapmak isteyen Kanarya'da operasyon için düğmeye basıldı.