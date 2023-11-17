FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Michy Batshuayi'ye çifte kanca! Devre arası teklif yapacaklar

Fenerbahçe'de bu sezon Edin Dzeko'nun arkasında kalan Michy Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerden ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki forvetin üllkesi Belçika'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.11.2023- 06:40