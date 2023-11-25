FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder Karagümrük maçında oynayacak mı? İsmail Kartal...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde en çok merak edilen oyuncuların başında Cengiz Ünder geliyor. Peki milli futbolcu bu maçta görev alacak mı?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2023- 14:24