Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder Karagümrük maçında oynayacak mı? İsmail Kartal...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde en çok merak edilen oyuncuların başında Cengiz Ünder geliyor. Peki milli futbolcu bu maçta görev alacak mı?
Sarı-lacivertli takım, bu maçı da kazanarak liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe'de sakat oyuncuların çokluğu can sıkarken, iyileşen Cengiz Ünder'le ilgili teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. İşte detaylar...