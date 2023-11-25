Fenerbahçe istedi! Oyuncu Montella'dan bilgi aldı

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız isimden sürpriz bir hamle geldi. Kariyerine İtalya Serie A'da devam eden santrfor sarı-lacivertlileri, Vincenzo Montella'ya sordu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2023- 10:13