Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe istedi! Oyuncu Montella'dan bilgi aldı
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız isimden sürpriz bir hamle geldi. Kariyerine İtalya Serie A'da devam eden santrfor sarı-lacivertlileri, Vincenzo Montella'ya sordu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.
Öte yandan bazı oyuncuların takımdan ayrılması gündemde...