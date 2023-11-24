Kazanan şampiyon olacak! Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 40 milyon Euro'luk transfer yarışı

Son dakika transfer haberi: 100 yılı aşkın rekabeti süren Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer yarışına girdi. 2 Süper Lig devi İngiltere'den bir yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray bu hamleyi şampiyonluk hamlesi olarak görüyor. Bu transfer yarışının değeri 40 milyon Euro. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 10:26